Ottobre mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno – Martedì della Prevenzione di ATS – “Screening oncologici: la prevenzione prima di tutto” al Centro Pastorale Cardinal Ferrari di Como – Como in salute con “La prevenzione in piazza”

vi segnalo i “martedì della salute” organizzati da ATS nell’ambito del WHP per promuovere gli screening.

Sempre sugli screening l’evento dell’Associazione Palma e “La prevenzione in piazza” promosso da ASST Lariana con Comune di Como.

Ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno: “In questo mese è per noi fondamentale promuovere tutti gli screening,

che sono programmi strategici per la salute dell’intera comunità” spiega Salvatore Gioia direttore generale di ATS Insubria

“Sono state una settantina le postazioni connesse al primo webinar dedicato ad approfondire i temi relativi agli screening. Con i martedì della Prevenzione, rivolti ai lavoratori delle aziende WHP per conoscere meglio vantaggi e benefici dei programmi di screening offerti gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, vogliamo sensibilizzare i partecipanti all’adesione in quanto questi programmi ogni anno salvano numerose vite e aumentano la sopravvivenza, migliorando la qualità della vita” prosegue il direttore Gioia.

I dipendenti delle realtà aziendali, che hanno partecipato attivamente all’incontro, permettono di realizzare una delle Buone Partiche del manuale WHP – programma di promozione della salute e del benessere nei luoghi di lavoro – relativa all’“Adesione a comportamenti preventivi”.

Sono molte le iniziative che si susseguiranno nelle prossime settimane per garantire informazioni corrette sui programmi di screening, tra queste i martedì della Prevenzione per i lavoratori delle aziende che aderiscono al programma WHP sono previsti l’8 e il 29 ottobre.

Sul sito di ATS Insubria sono pubblicate le indicazioni per l’adesione al programma WHP.

In programma a Como

“Screening oncologici: la prevenzione prima di tutto” domani al Centro Pastorale Cardinal Ferrari

L’Associazione Palma, in collaborazione con l’Ospedale Valduce di Como e ATS Insubria, organizza un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori dell’utero, della mammella e del colon. L’evento Screening oncologici: la prevenzione prima di tutto, aperto a tutta la popolazione, si terrà giovedì 3 ottobre alle ore 18.00 presso l’Auditorium del Centro Pastorale Cardinal Ferrari a Como.

Il confronto aperto tra medici specialisti e cittadini, realizzato con il patrocinio del Comune di Como, della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como e de Il Banco di Solidarietà prevede gli interventi di:

Angelo Palma Presidente Associazione Palma

Franco Radaelli Direttore Gastroenterologia dell’Ospedale Valduce

Loredana Turafulo Direttrice Unità Operativa Semplice Radiologia Villa Beretta

Roberto Consonni Direttore Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Valduce Como

Annalisa Donadini Direttrice Medicina Preventiva nelle Comunità ATS Insubria

Romualdo Grande Direttore Promozione della Salute e Prevenzione. Fattori di rischio comportamentali – One Health – ATS Insubria

Como in salute con “La prevenzione in piazza”

Anche ATS Insubria sarà presente alla manifestazione “La prevenzione in piazza” sabato 5 ottobre dalle 10 alle 16 nelle piazze del centro di Como. ASST Lariana e Comune di Como sono promotori dell’evento, mentre la società calcistica Como 1907 è sponsor di uno degli eventi in programma.

“Saremo presenti per l’intera giornata con la rete sanitaria comasca a Porta Torre e in piazza Cavour per approfondire i temi relativi agli screening e ai programmi di promozione della salute” confermano dalla direzione dell’Agenzia.

A Porta Torre ci saranno il personale di ATS Insubria e ASST Lariana, gli studenti del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi dell’Insubria, gli Ordini Medici, Infermieri e Farmacisti.

In Piazza Cavour dalle 10 alle 13, ATS Insubria promuoverà movimento, gruppi di cammino e il percorso per diventare walking leader. Previsti anche alcuni momenti di attività fisica, per coinvolgere la cittadinanza, alle 11 e alle 12. Nella stessa piazza sarà attivo un punto informativo con gli ortopedici dell’Istituto Clinico Villa Aprica Gruppo San Donato.

Si segnala che sono disponibili ancora alcuni posti per lo screening mammografico sempre in Piazza Cavour nell’ambito del Percorso Rosa sponsorizzato dal Como 1907. Sarà a disposizione il camper del progetto “Senologia al Centro”, iniziativa promossa dal gruppo Gnodi. Accesso su prenotazione attraverso Prenota Salute: posti dedicati a donne tra i 45-49 anni che da più di un anno non si sottopongono a un controllo e a donne tra i 50-74 anni che da più di due anni non si sottopongono a un controllo. Orario di apertura dalle 10.30 alle 17.30.