Aumentano le scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti: Cala la domanda di carburante

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

L’Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti ha annunciato un significativo aumento delle scorte di petrolio greggio, con un corrispondente calo della domanda di carburante registrato la scorsa settimana. La EIA, il braccio statistico del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, ha riferito che le scorte di greggio sono cresciute di 3,9 milioni di barili, portando il totale a 417 milioni di barili.

Anche presso il centro di consegna di Cushing, in Oklahoma, le scorte di petrolio greggio sono aumentate, raggiungendo gli 840.000 barili. Questo incremento si è verificato in un contesto di diminuzione della domanda da parte delle raffinerie statunitensi, il cui consumo di greggio è sceso di 662.000 barili al giorno. Contestualmente, i tassi operativi delle raffinerie hanno subito una riduzione di 3,3 punti percentuali, portandosi all’87,6% della loro capacità operativa.

Le scorte di benzina negli Stati Uniti sono aumentate di 1,1 milioni di barili, arrivando a un totale di 221 milioni di barili, segnalando una possibile minore domanda di carburanti per il trasporto. Dall’altra parte, le scorte di distillati, che includono gasolio e gasolio da riscaldamento, hanno registrato una riduzione di 1,3 milioni di barili, scendendo a 122 milioni di barili.

Un altro dato importante riguarda le importazioni nette di petrolio greggio negli Stati Uniti, che sono aumentate di 191.000 barili al giorno la scorsa settimana. Questo aumento potrebbe indicare una strategia per rifornire le scorte in vista di possibili fluttuazioni di mercato o tensioni geopolitiche che potrebbero influire sulla disponibilità di petrolio in futuro.

Questi dati riflettono uno scenario di moderata crescita delle scorte di greggio, supportato da una diminuzione della domanda interna di carburante. Questo equilibrio tra scorte e consumo potrebbe contribuire a stabilizzare i prezzi del petrolio nel breve termine, ma resta da vedere come evolveranno le dinamiche del mercato globale, soprattutto in un contesto geopolitico instabile come quello attuale.