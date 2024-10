(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

ALOISIO (M5S): PER RIEVOCAZIONI STANZIATI APPENA 10MILA EURO AGGIUNTIVI

Roma, 2 ott. – “Le rievocazioni storiche non solo ci permettono di riscoprire il nostro passato, ma fungono anche da catalizzatore per la coesione sociale. Sono parte integrante del nostro patrimonio immateriale, così come lo sono, ad esempio, le lingue dialettali. Pertanto, il Movimento 5 Stelle non remerebbe mai contro un testo che intende valorizzarle. Tuttavia questa misura prevede un sostegno statale generico non quantificato, quindi una vera scatola vuota. L’Esecutivo vuole far credere che verranno destinate ulteriori risorse, salvo poi menzionare un capitolo del bilancio statale dedicato a questo tipo di attività che già esiste e già viene utilizzato da tempo. Se però il Governo realmente avesse voluto supportare le rievocazioni storiche, avrebbe dovuto stanziare una dotazione aggiuntiva e non citare un fondo vecchio e sottodotato. La verità allora è un’altra e cioè che le uniche risorse stanziate, previste dall’articolo 4 per il mantenimento dell’elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica, ammontano a 10.000 euro. Appena 10.000 euro, un importo che probabilmente non riesce nemmeno a coprire le spese per un pony da far sfilare al Palio di Siena, checché ne dica il sottosegretario Mazzi”.

Così la senatrice M5s Vincenza Aloisio.

