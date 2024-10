Agenzia regionale 1073.24 FdL 2024_Ciliento Romano Accanto a famiglie e minori

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 “Accanto a famiglie e minori”, confronto in Fiera sul futuro delle politiche per la famiglia

Oltre 800 presenti hanno partecipato a “ACCANTO A FAMIGLIE E MINORI – Sguardi Integrati per Cogliere il Disagio e Ripartire dalla Prevenzione”, l’evento sociale più importante dell’anno, promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, per Sindaci, Presidenti di ATS, Dirigenti, Assessori alle Politiche Sociali, Assistenti Sociali, educatori, psicologi, Servizi Sociali, Servizi per l’infanzia, i minori e le famiglie, Organi Giudiziari, Dirigenti e operatori della scuola Stakeholder.

Il convegno è stato dedicato ad alcuni aspetti di forte impatto e innovatività per il Welfare, non solo regionale, e attraverso le due sessioni delineate, sono state analizzate diverse tematiche tra cui quella della costruzione del benessere di bambini e adolescenti.

Sono stati presentati gli strumenti a disposizione o in costruzione per monitorare e valutare le politiche attuate e sono state ascoltate alcune testimonianze positive in chiave di empowerment adolescenziale.

Sono intervenuti l’assessora ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano, il garante regionale per i diritti dei minori Ludovico Abbaticchio, il garante regionale per i diritti delle persone con disabilità Antonio Giampietro, il dirigente tecnico coordinatore USR Puglia Francesco Forliano, la presidente del Consiglio dell’Ordine regionale degli assistenti sociali Milena Matera.