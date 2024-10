(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Le due manifestazioni insieme a Piazzola sul Brenta (PD) il 5 e il 6 ottobre

Grana Padano a Caseus 2024 e Festival delle DOP

Esperienze a confronto per far crescere le filiere

Eventi e degustazioni di formaggi e di eccellenze alimentari della Regione

Zaghini: in Veneto un grande movimento e un costante confronto tra imprese

Desenzano del Garda (BS), 1° ottobre 2024 – Caseus compie 20 anni e per l’occasione si fonde con il Festival delle DOP, rinnovando quindi sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 un appuntamento di ancor maggiore richiamo a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD), sua prestigiosa e storica sede.

“Il Veneto è uno snodo importante per la produzione di Grana Padano, per i rapporti stretti con le regioni confinati, come la Lombardia, che portano allevatori veneti a conferire il latte a caseifici di province di quei territori e viceversa, con uno scambio di esperienze utile allo sviluppo complessivo della filiera – spiega Renato Zaghini, presidente del Consorzio Grana Padano – Inoltre, il sistema lattiero caseario veneto, con la sua ricchezza di denominazioni, rappresenta un luogo altrettanto importante per migliorare sempre più la tutela delle eccellenze casearie italiane”.

A Caseus 2024 Grana Padano sarà protagonista di vari eventi dedicati alla conoscenza dei formaggi DOP attraverso degustazioni e illustrazione di ricette. Nel Festival delle DOP avrà invece un proprio spazio, “La Casetta del Grana Padano”, dove saranno offerti formaggio in degustazione e gadget. Sono tappe piacevoli al centro di un ricco percorso dedicato non solo ai formaggi, ma anche a vini, oli, insaccati e prodotti orticoli regionali a marchio DOP, IGP, STG e QV (qualità verificata).

Del Consorzio Tutela Grana Padano fanno parte 143 aziende. Sono 122 quelle di lavorazione, che gestiscono 137 caseifici produttivi, 142 gli stagionatori e 197 preconfezionatori di porzionato, grattugiato e CET.