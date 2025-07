Dazi, Confeuro: Trump provocatorio e irresponsabile. Ue difenda suoi agricoltori

(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

“Apprendiamo con grande preoccupazione che anche l’Unione Europea ha ricevuto, in queste ore, la comunicazione ufficiale da parte dell’ex presidente statunitense Donald Trump relativa all’imposizione di dazi del 30% sulle importazioni provenienti dall’UE a partire dal prossimo Primo agosto. Confeuro esprime la propria netta contrarietà a questa decisione unilaterale e provocatoria, che rischia di aggravare ulteriormente le tensioni commerciali internazionali, colpendo in primis gli agricoltori e i produttori europei, in particolare quelli italiani”, dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro. “L’atteggiamento della Casa Bianca in questa trattativa appare come una farsa unilaterale, in cui si fa e si disfa senza alcun rispetto per il dialogo istituzionale e diplomatico con la controparte europea. Siamo di fronte all’ennesima provocazione che trasforma il negoziato sui dazi in una pantomima sconcertante, utile solo a fini politici interni ma dannosa per le economie reali e per chi ogni giorno lavora la terra. Questa guerra commerciale non fa bene a nessuno, tanto meno ai piccoli e medi produttori agricoli italiani, che già affrontano sfide importanti legate ai costi di produzione, alla concorrenza internazionale e ai cambiamenti climatici. Ci aspettiamo dalla Ue una reazione ferma, razionale e costruttiva. È il momento di rafforzare la nostra autonomia strategica attraverso una PAC forte, equa e indipendente, e di aprirci con decisione a nuovi mercati internazionali alternativi. Condanniamo con forza il comportamento irresponsabile e inaccettabile di Trump e ribadiamo il nostro impegno nella difesa del lavoro degli agricoltori italiani, veri custodi del territorio e del made in Italy agroalimentare. Ora più che mai, l’Europa non può restare a guardare”, chiosa il presidente Tiso.