Empoli – Consulenze sull’allattamento, accesso diretto da oggi a venerdì al Consultorio. Sabato 5 incontro per le mamme

Sabato 5 un incontro per le mamme. Nella settimana mondiale dedicata, anche l’inaugurazione del “Point” al San Giuseppe

Empoli – E’ la “settimana mondiale dell’allattamento materno” (SAM) quella che da oggi al 7 ottobre di ogni anno nel mondo, mette insieme gli sforzi di tutti i promotori dell’allattamento materno, governi ed enti per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Per questa occasione a Empoli presso il Consultorio della “Casa della Comunità Gino Strada” (piazza 24 luglio 1), da oggi e fino al 4 ottobre (dalle ore 12.30 alle 14.30), le ostetriche saranno disponibili con accesso diretto per consulenze e richieste sull’allattamento materno

Nell’ambito della settimana dedicata, sabato 5 (dalle 9.30 alle 10.30) si terrà presso il Consultorio di Empoli un incontro speciale aperto alle neo e future mamme e alle loro famiglie. Il personale ostetrico del consultorio in collaborazione con quello del reparto di Pediatria ed Ostetricia dell’ospedale San Giuseppe accoglierà le mamme e le loro famiglie per un momento di condivisione, sensibilizzazione e sostegno all’allattamento materno che quest’anno ha come tema “Stop alle disuguaglianze-Sostegno a 360°”. Seguirà fino alle 11.30 “Happy Family”, un momento di confronto durante il quale sono previste anche letture per bambini.

