VIDEO + COMUNICATO STAMPA + LINK DIRETTA _ La Polizia di Stato celebra il Santo Patrono San Michele Arcangelo – Caivano (NA)

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 al link le immagini del villaggio della legalità di Caivano – Napoli- in occasione delle clebrazioni per il Santo Patrono della Polizia di Stato – :

[ https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/343f52cc-7e49-11ef-b7ee-736d736f6674 | https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/343f52cc-7e49-11ef-b7ee-736d736f6674 ]

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato celebra il Santo Patrono San Michele Arcangelo.

A Caivano incontro con i giovani.

Si svolgono oggi le celebrazioni del Santo Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo.

La mattinata si è aperta con la Santa Messa, celebrata nella chiesa di Santa Maria Madre della Famiglia nella Città del Vaticano e presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Card. Fernando Vergez Alzaga, Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato. Erano presenti il Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. La Messa è stata concelebrata dal Coordinatore Nazionale dei Cappellani della Polizia di Stato, Don Luigi Trapelli, insieme a cinque cappellani della Polizia. La celebrazione è stata accompagnata da un gruppo strumentale della Banda Musicale della Polizia di Stato e dal tenore Antonio Costa, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Catania. La cerimonia religiosa ha suggellato lo stretto legame tra Gendarmeria Vaticana e Polizia di Stato, testimoniando l’apprezzamento delle Autorità Vaticane per l’opera prestata dalla Polizia attraverso le sue strutture territoriali, in primis l’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, a tutela dei siti sacri e del Santo Padre.

Le celebrazione di San Michele continuano a Caivano (NA) presso il Centro Sportivo “Pino Daniele”, dove gli studenti del territorio e la cittadinanza sono stati invitati al “Villaggio della Legalità”, all’interno del quale sono esposti i mezzi storici e moderni della Polizia di Stato, tra cui la Lamborghini Huracan utilizzata per i servizi di Polizia stradale. Per i ragazzi è possibile visitare il truck di “Una Vita da Social”, la campagna itinerante della Polizia di Stato contro il bullismo e il cyber bullismo, ascoltando i consigli di esperti per la navigazione sicura in internet. Allo stesso truck è presente personale dell’Osservatorio contro gli atti discriminatori del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (OSCAD), pronto a sensibilizzare i più giovani sui temi dell’inclusione, della solidarietà e dell’amicizia.

In programma anche le esibizioni sportive degli atleti dei Gruppi Sportivi “Fiamme Oro”, oltre alle dimostrazioni operative delle unità cinofile e degli artificieri. All’interno del Villaggio, è possibile donare il sangue con l’associazione DonatoriNati, che ha organizzato per la giornata una raccolta straordinaria di sangue a bordo di un’autoemoteca dell’Avis.

In serata, alle ore 18:00, alla presenza del Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e di numerose altre autorità, la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, si esibirà nel concerto “I valori che ci uniscono”. Quest’anno, il concerto è destinato agli studenti delle scuole superiori di Caivano, cui sono rivolte attività di promozione sociale volte a diffondere i valori di legalità, inclusione e sport ispirati dalla Polizia di Stato.

Nel corso dell’evento, condotto da Serena Rossi, si esibiranno diversi artisti tra cui Gigi D’Alessio, Vincenzo Salemme, Massimo Recano, protagonista della nota serie tv “Mare Fuori”, la soprano Federica Caseti Balucani, il sassofonista Rocco Di Maiolo e Alessandro Kravchuk, un musicista 17enne di origini ucraine, che frequenta l’Istituto Superiore “F. Morano” di Caivano.

Durante l’iniziativa, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, conferirà il titolo di “Poliziotto ad Honorem” al presidente ACEN Angelo Lancellotti, a Stefano Guarnieri, fondatore dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, e all’esperto di comunicazione digitale Marco Camisani Calzolari per l’impegno civile profuso quotidianamente nelle loro attività. Queste persone contribuiscono attivamente alla diffusione dei valori di legalità e solidarietà condivisi dalla Polizia di Stato. Inoltre, sarà presente una rappresentanza di atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi.

Sarà possibile seguire in diretta il concerto collegandosi al link:

[ https://www.youtube.com/watch?v=jHRwZAX3sEc | https://www.youtube.com/watch?v=jHRwZAX3sEc ]

Roma, 29 settembre 2024