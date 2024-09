(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 ROMA, DE PRIAMO – TOZZI (FDI): PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI È VECCHIA DI ANNI, BASTEREBBE ATTUARLA

“Dopo il gravissimo, e purtroppo ennesimo, episodio di violenza ai danni di una donna avvenuto nel sottopasso di Porta Pia, il PD capitolino ha comunicato di essere al lavoro su una proposta di delibera relativa all’affidamento dei sottopassi per attività quali ad esempio libreria. Ottima idea, se non si dovesse rilevare che nonostante delibere già approvate anche con il nostro sostegno, ad oggi non si è attivato nulla su sottopassi abbandonati al degrado, come quello di Porta Pia, quello della Cristoforo Colombo ed altri. E non si è risolta strutturalmente la situazione di quelle associazioni, che possono tranquillamente definirsi eroiche, che danno vita oggi alle due librerie che a Roma animano sottopassi che diversamente sarebbero ugualmente oggetto di degrado. Possibile che il Sindaco Gualtieri, i consiglieri ed assessori del PD non riescano a definire ufficialmente condizioni eque per i conduttori dei sottopassi assegnati ed a attivarsi in tempi rapidi per assegnare quelli ancora abbandonati? Il PD invece di predicare bene e razzolare male passi finalmente dalle parole ai fatti”.

Lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, e il Presidente della Commissione Trasparenza del Municipio Roma 1, Stefano Tozzi.

