Piano Mattei, Urso incontra il Presidente dell’Assemblea Nazionale e il Ministro della Difesa kenioti, focus sulla cooperazione in ambito digitale/ Video

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

La cooperazione economica e industriale tra Italia e Kenya, anche in ambito digitale e spaziale, è stata tra i temi al centro dell’incontro, a Nairobi, tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente dell’Assemblea Nazionale keniota, Moses Wetang’ula.

“La transizione digitale riveste grande rilevanza nel Piano Mattei. Auspichiamo possa consolidarsi in ambito digitale una solida partnership con il Kenya, paese che potrà rivestire per l’intera regione un ruolo da protagonista nello sviluppo di investimenti abilitanti l’intelligenza artificiale, anche attraverso il progetto dell’AI Hub for Sustainable Development” ha dichiarato il ministro Urso.

Urso ha inoltre rilanciato l’importanza del Gruppo di amicizia parlamentare tra Italia e Kenya e manifestato la disponibilità a sviluppare una cooperazione, a partire dall’esperienza italiana, su come valorizzare il Made in Kenya.

Il ministro Urso ha poi proseguito la sua visita ufficiale incontrando il ministro della Difesa keniota, Soipan Tuya, in vista della visita, prevista per domani, al Centro Spaziale “Luigi Broglio” di Malindi. “Per noi il Kenya è un partner strategico: le ottime relazioni tra i nostri due Paesi passano anche dal settore spaziale, con un’esperienza ormai più che sessantennale che testimonia l’importanza di relazioni strategiche” ha sottolineato il ministro Urso, che è anche Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali.

Il ministro Urso, che in mattinata ha incontrato anche i rappresentanti kenioti della Fondazione “E4Impact” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è accompagnato nella sua visita ufficiale dall’ambasciatore italiano in Kenya, Roberto Natali, e dal presidente dell’ASI-Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente; presente inoltre una rappresentanza di grandi imprese italiane del settore aerospaziale, composta dall’a.d. di Avio, Giulio Ranzo, dal direttore del settore spazio di Leonardo, Massimo Claudio Comparini, dall’a.d. di Telespazio, Gabriele Pieralli, e dal delegato per l’Aerospazio di Confindustria, Giorgio Marsiaj. Compone la delegazione italiana anche il Gen. Franco Federici, consigliere militare del Presidente del Consiglio e segretario del Comitato Interministeriale sullo Spazio.

La visita di Urso in Kenya proseguirà nel pomeriggio di oggi, quando incontrerà il ministro keniota dell’Informazione, Comunicazione e Economia Digitale, Margaret Ndung’u, e degli Investimenti, del Commercio e delle Industrie, Salim Mvurya.