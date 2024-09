(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

lun 30 settembre 2024 Modifiche alla viabilità in via Trossarelli

Per consentire le operazioni di montaggio delle impalcature per lavori edili di manutenzione

straordinaria alla copertura della chiesa di Sant’Andrea, da oggi, 30 settembre, e fino alle 19 di

venerdì 4 ottobre, via Trossarelli sarà chiusa al traffico. Il tratto interessato è quello compreso tra

via Sant’Andrea e via Miretti (quest’ultima esclusa).

Martedì 1° ottobre, inoltre, sarà chiusa anche via Miretti per il rifacimento di una canna fumaria.

Solo per quella giornata, i residenti di Via Trossarelli avranno autorizzazione al doppio senso di

circolazione, con ingresso ed uscita da viale del Sole.