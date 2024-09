(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 LIGURIA, BERRINO (FDI): IL PD E’ NERVOSO E SI NOTA

“Un Pd molto nervoso polemizza col candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria Bucci in quello che è un normale confronto a distanza col candidato della sinistra Orlando. Mi pare evidente che i richiami all’antimafia evocati dal collega Verini nascondano una pochezza di argomenti sui temi concreti della campagna elettorale, dallo sviluppo economico del territorio al rilancio dell’attività portuale regionale. E’ su questo campo che la sinistra ci teme e per questo li aspettiamo al responso delle urne. In ogni caso ricordiamo che Bucci, nella gestione della demolizione del Morandi e costruzione del ponte San Giorgio, ha firmato protocolli con Anac e prefettura per contrastare le infiltrazioni mafiose nei cantieri con controlli rapidissimi e talmente efficaci che non ci sono stati problemi di questo tipo. Stesso modello applicato a Diga e Tunnel subportuale”.

Lo dichiara il senatore ligure di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.

