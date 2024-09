ESERCITAZIONE ROCHEMOLLES 2024 – RICHIESTA ADESIONI E INDICAZIONI LOGISTICHE

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 SOPRALLUOGO TROUPE GIORNALISTICA – 3 OTTOBRE 2024

ORE 08.30-09.00: ZONA LAGO ROCHEMOLLES

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

• operatività aerea per ripresa stato del dissesto a monte dello sbarramento

• interazione tra le squadre che effettuano i rilievi

• livello di coordinamento effettuato in sito (breve intervista al coordinatore droni Lago)

• posizionamento campo base avanzato (breve intervista)

• ripresa UMT (Unità Mobile Telecomunicazioni)

• breve intervista a Mensio (a chiusura del sopralluogo di monte)

SOPRALLUOGO TROUPE GIORNALISTICA – 3 OTTOBRE 2024

ORE 09.15-09.30: FRAZIONE ROCHEMOLLES – SORVEGLIANZA

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

• operatività di una squadra di sorveglianza su punto critico (in blu l’area di possibile invasione

per crollo diga)

SOPRALLUOGO TROUPE GIORNALISTICA – 3 OTTOBRE 2024

ORE 09.50-10.10: CENTRO OPERATIVO DI BARDONECCHIA

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

• Operatività del centro multilivello predisposto presso il Salone delle Feste del Comune di

Bardonecchia

SOPRALLUOGO TROUPE GIORNALISTICA – 3 OTTOBRE 2024

ORE 10.30-10.50: EVACUAZIONE SCUOLE BARDONECCHIA

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

• Evacuazione precauzionale dalla scuola (edificio giallo) all’area di attesa della popolazione

(campitura a strisce azzurre)

Alle ore 11.00 rientro in sala operativa per fase IT-ALERT

SOPRALLUOGO TROUPE GIORNALISTICA – 3 OTTOBRE 2024

ORE 11.30-13.30: CENSIMENTO DANNI-SCHEDE AeDEI

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

• Rilievi e censimento danni mediante l’uso della scheda AeDEI