(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 30/09/2024

Consigliera di parità | ore 15:41

Nuovo Osservatorio provinciale: prima seduta interna e presentazione delle richieste strategiche

Riunito questa mattina per la prima volta il neocostituito Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità. Presentate agli assessori competenti le richieste negli ambiti “famiglia” e “salute”.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/nuovo-osservatorio-provinciale-prima-seduta-interna-e-presentazione-delle-richieste-strategiche)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/mr/O9PV3zu8COXBSszLOy6FhfuTN9ebSIHgTHTpWnmhLGXlxHbdlrL9OIoHtmKFzN9cjEs95wW3gDnNHv6ifxDumYhlJ5DQY8EZ5NEU4Om-RYFaW2ho-ojpHaRgpDR9jmsM8bITnZx5apF4bNf7oRwgOgnVgfiuOqX8cm5laNgbIlEKcAnTWzPJ5aoO_Cj7sguWU4NOYtdBkXCcSF0vhtF9hBGkA525bLamnIjltf-ArIMV1Ms) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/un/4T4oV50TpFk6urQ6enZEIW4RJHFPVzmZAi2fXhmxRgN19jzO_U16-gHVQOOdvakzYaSYZSXK53PQ4txEDUEr3EY–GcbpksbYTPi5YTW_KyXGGCNgJl2oyaaSfdiOtQ00ANhymI9BISbgQA5KYp7PH0_fFKN_Bi1ybXWDI4axEaTCphEKdWRpHDfVwobfzAFO4bUMAFec1vfnl_bYtRL0j3eDGlKYFvZPchOPc4u0F4rCrCWY_xuO5owvycZgYgSTzFRWIhkYvU7Oa8)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.