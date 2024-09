COMUNICATO STAMPA Roma. Cicculli: “Da viale Pretoriano nuova strada per futuro di accoglienza”

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

lun 30 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Roma. Cicculli (Avs): “Da viale Pretoriano nuova strada per futuro di accoglienza”

Roma, 30 settembre 2024 – “Lo sgombero di viale Pretoriano traccia una strada, mai più interventi senza attivazione di una rete di sostegno e accoglienza che va potenziata giorno dopo giorno. E soprattutto non più cancelli senza soluzioni alternative, strumenti che potrebbero rivelare un’immagine sbagliata della nostra città, argini del decoro escludenti per le fragilità.

Il Gabinetto del Sindaco in commissione Pari Opportunità ha confermato che l’Amministrazione intende costruire una soluzione, non nascondere e spostare i problemi, soluzioni fatte di risorse per nuove strutture e interlocuzioni con il Governo per chiedere sostegno nelle pratiche di regolarizzazione e per la costruzione di alternative sociali affinché il Terzo settore abbia le istituzioni al suo fianco sopratutto nell’anno del Giubileo”.

Così in una nota Michela Cicculli, Presidente della commissione Pari Opportunità di Roma Capitale e consigliera Avs in Campidoglio.