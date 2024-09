Circa 6.500 neozelandesi battono il record per la danza Haka più grande del mondo

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

Nuova Zelanda: Battuto il record mondiale di Haka con oltre 6.000 partecipanti

Un evento straordinario ha avuto luogo all’Eden Park di Auckland, Nuova Zelanda, dove circa 6.500 persone si sono riunite per eseguire l’Haka, la famosa danza di guerra tradizionale della cultura Maori. Secondo quanto dichiarato dal Guinness dei primati, il raduno ha stabilito un nuovo record mondiale, con un totale di 6.466 partecipanti, superando ampiamente il precedente primato.

Un nuovo record mondiale

Il Guinness dei primati ha confermato lunedì che l’evento all’Eden Park ha ufficialmente battuto il record precedente, stabilito nel 2014 in Francia, dove 4.028 persone avevano partecipato a una Haka collettiva. Grazie alla partecipazione massiccia e all’organizzazione impeccabile, l’evento di Auckland ha segnato un trionfo per la cultura Maori e per il popolo neozelandese, riuscendo a coinvolgere una folla più grande di quanto si fosse mai visto prima per una Haka.

Il significato dell’Haka

L’Haka è una danza di guerra tradizionale originaria della cultura indigena Maori, eseguita storicamente prima delle battaglie per incutere timore agli avversari e rafforzare lo spirito dei guerrieri. Oggi, questa danza è anche un simbolo culturale per i neozelandesi, usata in eventi importanti per esprimere unità, rispetto e orgoglio. È famosa in tutto il mondo grazie alle esibizioni della squadra nazionale di rugby della Nuova Zelanda, gli All Blacks, che eseguono l’Haka prima di ogni partita come segno di rispetto e determinazione.

Un risultato eccezionale

Dopo la verifica da parte dei funzionari del Guinness dei primati, l’evento è stato ufficialmente registrato come la più grande Haka mai realizzata. L’organizzazione dell’evento ha richiesto una grande collaborazione tra la comunità Maori, i residenti locali e i numerosi partecipanti che si sono presentati all’Eden Park per prendere parte a questa storica iniziativa.

Questo traguardo non rappresenta solo un primato numerico, ma anche un momento di celebrazione della cultura e delle tradizioni della Nuova Zelanda, dimostrando come il legame con il patrimonio indigeno sia forte e vivo nella popolazione.

Oltre il record: un simbolo di unità

L’evento di Auckland ha avuto un impatto significativo anche dal punto di vista sociale e culturale. Riunire così tante persone per celebrare una tradizione ancestrale come l’Haka dimostra l’importanza del rispetto e della valorizzazione delle culture indigene. In un momento storico in cui molte tradizioni rischiano di essere dimenticate, un evento come questo rappresenta un segnale positivo verso la preservazione e la promozione delle radici culturali.

Conclusioni

L’Haka tenutasi all’Eden Park sarà ricordata non solo per il nuovo record mondiale, ma anche per l’enorme partecipazione e il profondo significato culturale che ha avuto per la Nuova Zelanda. L’evento ha celebrato il potere delle tradizioni di unire le persone e ha dimostrato che, attraverso lo spirito di comunità e il rispetto per la cultura, è possibile raggiungere traguardi straordinari.