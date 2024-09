TTG 10 ottobre ore 12 consegna premio GIST Travel Food Award​

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 IL GIST CONSEGNA AL TTG

IL PREMIO TRAVEL FOOD AWARD

**DUE APPUNTAMENTI CON IL GIST:**

**10 ottobre ore 12: Premio Travel Food Award**

**dal 9 all’11 ottobre pad/hall 6 – stand 008**

Caro socio e caro amico,

il **GIST**, Gruppo Italiano Stampa Turistica, ti aspetta al TTG di Rimini con i consueti appuntamenti, vale a dire il premio ***Travel Food Award*** e lo ***stand espositivo***, un angolo dedicato all’associazione e alle sue attività.

Un caro saluto e arrivederci a Rimini!

***Sabrina Talarico***

***Presidente Gist***

**I° APPUNTAMENTO**

**10 ottobre ore 12 Sala Ravezzi: consegna premio Gist Travel Food Award**

Il premio GIST **Travel Food Award 2024** sarà dedicato alla **semplificazione**. Con questa parola chiave non si intende impoverimento dell’universo food, anzi acquisizione di maggiore coscienza del valore dei prodotti, del gesto di chi li fa nascere e crescere tutti i giorni, dalla terra alla tavola.

Perché premiare le buone pratiche significa anche valorizzare chi, nel proprio ambito e nel proprio territorio, attua semplificazione dei processi e misura.

Lo scopo è quello di premiare persone/territori/istituzioni/aziende che operino nel settore del ***turismo enogastronomico*** con passione e in maniera corretta, rispettando l’ambiente, i prodotti e il territorio.

Le categorie del premio sono 3: **Migliore Destinazione**enogastronomica, **Migliore Iniziativa o Evento** enogastronomico, **Premio speciale** assegnato quest’anno a un cuoco che sappia promuovere turisticamente il proprio territorio, lavorando insieme ai produttori locali, perseguendo buone pratiche e sostenibilità, ripensando la sua cucina in base alle esigenze e alla morale dei tempi.

I componenti della giuria del Premio GIST Travel Food Award: **Elena Bianco (presidente), Alessandra Gesuelli, Carmen Guerriero, Riccardo Lagorio, Alberto Lupini, Sara Magro, Giambattista Marchetto, Ada Mascheroni, Marco Morelli, Paola Scaccabarozzi, Marina Tagliaferri**.

**II° APPUNTAMENTO**

Il GIST vi aspetta al TTG nel **Padiglione/hall A6 stand 008**, dal 9 all’11 ottobre in orario di apertura della fiera, per incontrarvi, distribuire gratuitamente il proprio annuario e fornire tutte le informazioni che vorrete conoscere.

**Consegna Premio Travel Food Award edizione 2023**

***Info: http://www.gist.it***

**Gist – Gruppo Italiano Stampa Turistica**

