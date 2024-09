(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 MARZABOTTO, PELLEGRINI (M5S): VALORI REPUBBLICANI NACQUERO IN QUEI LUOGHI DI MARTIRIO

Roma, 29 set – “Dopo anni di vergognoso insabbiamento da parte dello Stato italiano, che nascose nel famigerato ‘armadio della vergogna’ ben 695 fascicoli di indagine sugli eccidi nazifascisti, nel 2008 i responsabili dei massacri furono individuati uno ad uno, non mostrarono alcun pentimento durante il processo, e furono condannati a pene gravissime. Ma la maggior parte di loro, a causa del lungo lasso di tempo trascorso, non scontò nemmeno un giorno di carcere e questo aggiunge dolore a dolore, costituisce una ferita per il Paese che non si potrà mai rimarginare e non potrà mai essere dimenticata. Noi abbiamo il dovere di ricordare la furia omicida dei nazisti e dei repubblichini di Salò e soprattutto dobbiamo sempre ricordare che i nostri valori di democrazia e libertà, i principi e i diritti sanciti dalla nostra Costituzione, i fondamenti della Repubblica, videro la luce proprio in quei luoghi di martirio, come Marzabotto-Monte Sole”.

Lo scrive su Facebook il deputato Marco Pellegrini, capogruppo M5S in Commissione Difesa.

