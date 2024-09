Europa e futuro Fvg, dal 1° ottobre ciclo conferenze

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 Eventi del corso di laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee

IL FUTURO DELL’EUROPA E LO SVILUPPO

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: CICLO DI CONFERENZE

Il 1° ottobre, alle 17, in Sala Tomadini, Lucio Pench affronterà

il rapporto tra sviluppo economico e Unione europa

Udine, 29 settembre 2024 – Il corso di laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche

europee dell’Università di Udine organizza quattro incontri, dal 1° ottobre al 12 dicembre, per

far conoscere le opportunità di lavoro e i progetti di finanziamento offerti dall’Unione

europea. Il ciclo, intitolato “Il futuro dell’Europa e lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia”, si terrà

sempre, con inizio alle 17, nella Sala Tomadini del polo economico-giuridico dell’Ateneo (via

Tomadini 30/a).

Martedì 1° ottobre il primo incontro. Si parlerà di “Unione europea e sviluppo economico: un

rapporto da conoscere” con Antonio Massarutto, docente dell’Ateneo friulano, e Lucio Pench,

già dirigente della Commissione europea.

Il secondo appuntamento, venerdì 11 ottobre, sarà dedicato a “La potenza normativa

dell’Unione europea di fronte alle nuove sfide globali”. Interverrà Daniela Sicurelli

dell’Università di Trento.

Giovedì 7 novembre, Jiri Baros dell’Università di Brno (Repubblica Ceca) discuterà (in inglese)

su “I diritti e i loro interpreti: la giurisprudenza costituzionale e il realismo giuridico

classico”.

L’evento conclusivo, giovedì 12 dicembre, affronterà il tema “Quale identità politica per

l’Europa?”. Un incontro a più voci con Claudio Cressati, Gabriele De Anna e Manuele Dozzi

dell’Università di Udine, Giuliana Parotto dell’Università di Trieste, Roberta Sala dell’Università

“San Raffaele” di Milano e Fabrizio Sciacca dell’Università di Catania.

«L’Unione europea – spiega il coordinatore del corso di laurea magistrale, Gabriele De Anna –

offre agli Stati membri molte opportunità di sviluppo, che le comunità locali devono imparare a

conoscere, per poterle sfruttare. La necessità di rispettare la normativa europea (compliance) e la

possibilità di accedere ai progetti di finanziamento europei riguardano ormai anche le istituzioni e

le imprese che agiscono a livello locale».

Anche per diffondere la consapevolezza pubblica di queste opportunità il Dipartimento di Scienze

giuridiche ha attivato il corso di laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee. Il

corso, infatti, prepara gli studenti a operare nell’ambito del rispetto della legislazione e della

progettazione europea.