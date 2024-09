(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 BERLUSCONI, CAPPELLACCI (FI): NUOVO CIRCOLO DEDICATO AL PRESIDENTE PERCHE’ LA MEMORIA SIA SEMPRE AZIONE.

CAGLIARI, 29 SETTEMBRE 2024. Un nuovo circolo dedicato a Silvio Berlusconi, il primo dopo la scomparsa del Presidente. Ad annunciarlo è Ugo Cappellacci, deputato e presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera che con un post sui suoi profili social spiega l’iniziativa: “Perché la vera memoria – scrive Cappellacci- non si limita al ricordo ma si traduce in azione. Questo è l’animo che spinge me e tanti amici a fondare il primo circolo ‘Silvio Berlusconi’ dopo la sua scomparsa. Ho voluto anticipare questa iniziativa nel giorno del suo compleanno affinché sia un messaggio di vita, proiettato al futuro, esattamente nello stile del nostro Presidente. Nei giorni scorsi ho condiviso questa intenzione con il nostro consigliere regionale Ivan Piras, che ben rappresenta quella nuova generazione che proietta verso il futuro delle nostre battaglie e con tanti amici e tutti hanno già espresso la volontà di partecipare attivamente. Sento di doverlo a lui per riconoscenza verso una persona alla quale devo la mia esperienza nella vita pubblica. Sento di doverlo alla nostra comunità nazionale perché Silvio Berlusconi ancora oggi é il punto di riferimento di molti italiani per la sua caratura di leader internazionale, per le sue idee innovative, perché con Forza Italia ha dato una casa politica con solide fondamenta a chi crede nei valori liberali, cattolici, europeisti e garantisti, perché con coerenza e coraggio è stato il politico che più di ogni altro ha portato una bandiera: quella della Libertà. Al mio ritorno dalla missione in Ucraina – conclude Cappellacci- fisseremo la data di inaugurazione e sarà un piacere per tutti noi avervi numerosi con noi. Buona strada a tutti”.

