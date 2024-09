(ARC) Salute: Riccardi, 50 anni di solidariet per sezione Afds di Pocenia

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 Udine, 29 set – “La sezione di Pocenia dell’Associazione

friulana donatori di sangue (Afds) ? cresciuta in numero di

donazioni e di donatori registrando un avvicinamento al dono

delle fasce pi? giovani; un’adesione che ci infonde fiducia,

rafforza lo spirito di solidariet? ben presente nei friulani

ricordandoci l’importanza della valenza civica delle donazioni e

la presenza attiva dei donatori nella realt? locale, esempio

virtuoso di cui tutti dobbiamo andare fieri. Questi numeri ci

mostrano i valori di una societ? altruista, aperta all’altro e

alla solidariet? a cui non dobbiamo rinunciare anche in un

momento di grande difficolt? del sistema sanitario che ?

interessato da una pluralit? di criticit? fra le quali le

aggressioni ai professionisti, le problematiche in termini di

risorse umane e le resistenze al cambiamento, necessario per la

sostenibilit? del sistema, dettate da una cultura ancora troppo

ospedale-centrica e da decisioni non assunte da tempo”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi,

intervenuto a Pocenia al 50? anniversario di fondazione della

sezione dell’Afds alla presenza, fra gli altri, della presidente

Albachiara Campagnol e dei sindaci di Rivignano Teor Fabrizio

Mattiussi e Pocenia Debora Furlan.

I donatori, le rappresentanze delle sezioni consorelle e le

autorit? si sono ritrovate al parco festeggiamenti di via

Previelis; il corteo ? stato accompagnato dalla banda Primavera

di Rivignano a cui ? seguita la Santa Messa con la partecipazione

del coro San Lorenzo di Rivignano.

Nella giornata odierna ? stato presentato il volume dedicato

all’anniversario arricchito da una raccolta di foto, eventi e

storia dei 50 anni della sezione e inaugurato il monumento ai

Donatori situato in un piccolo spazio verde adiacente al palazzo

comunale “un simbolo che ci aiuta a ricordare e a promuovere la

cultura del dono” ha commentato Riccardi.

La sezione di Pocenia ha registrato nel 2023, 228 soci donatori

di cui 151 attivi e 214 donazioni (15 in pi? rispetto all’anno

precedente); negli ultimi anni, inoltre, la sezione ha visto un

avvicinamento al dono dei pi? giovani dai 18 ai 22 anni e della

fascia dei quarantenni. La sezione ? anche molto attiva con le

donazioni di gruppo al Centro trasfusionale di Latisana che si

svolgono 5 volte all’anno (aprile, giugno, settembre, ottobre e

dicembre).

“Donare il sangue – ha concluso Riccardi – ? un atto volontario e

gratuito, una manifestazione concreta di solidariet? capace di

salvare la vita. Esprimo gratitudine a questa straordinaria

alleanza con il mondo del volontariato di cui l’Associazione

friulana donatori di sangue rappresenta un pilastro”.

ARC/LP/ep

291418 SET 24