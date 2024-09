(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 PSB. MORGANTE (FDI), FAMIGLIA SEMPRE AL CENTRO POLITICHE ESECUTIVO MELONI

“La famiglia e il sostegno a essa sono sempre stati un punto fermo dell’azione del Governo Meloni. Una direttrice dalla quale non ci siamo mai discostati. Il Piano strutturale di bilancio (Psb), introdotto dalla riforma delle regole del Patto di stabilità e crescita, infatti, fotografa questo impegno per contrastare la tendenza demografica negativa citando misure come l’assegno unico universale, il piano asili nido, i congedi parentali e i bonus per le mamme lavoratrici, come centrali nell’azione dell’Esecutivo di centrodestra. Il Patto, dunque, all’interno di una traiettoria di medio-lungo termine traccia gli obiettivi di spesa netta che, nel caso del Governo Meloni, non trascurano le famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà. Lo abbiamo promesso ai cittadini e manterremo quegli impegni”. Lo dichiara Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d’Italia e Responsabile nazionale Famiglia e valori non negoziabili del partito.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati