IL WFP ACCOGLIE CON FAVORE L’IMPEGNO DEL G7 PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE, SOPRATTUTTO IN AFRICA

ROMA – L’agenzia ONU World Food Programme (WFP) ha accolto oggi con favore il rinnovato impegno da parte dei Ministri dell’Agricoltura del G7 a lavorare per una maggiore sicurezza alimentare e una migliore nutrizione a livello globale, sottolineando che 309 milioni di persone soffrono di fame acuta causata da conflitti, sconvolgimenti economici e crisi climatica.

Nel corso della riunione ministeriale di due giorni a Siracusa, che si è appena conclusa, i ministri hanno concordato di lavorare per rendere l’agricoltura e i sistemi alimentari più produttivi, resilienti e sostenibili, oltre ad assumere l’impegno specifico di aiutare a sviluppare l’agricoltura e i sistemi alimentari in Africa attraverso eque partnership.

“Gli investimenti strategici dei paesi del G7 sono fondamentali per guidare la trasformazione nell’agricoltura globale, necessaria per affrontare la fame diffusa e creare sicurezza alimentare per tutti. Con la nostra competenza e l’esperienza di decenni, il WFP è pronto a svolgere pienamente la sua parte in questo processo”, ha detto Cindy McCain, Direttrice esecutiva WFP, che ha partecipato alla riunione ministeriale. “Gli impegni del G7, che accogliamo con favore, devono ora tradursi in un supporto tangibile, che aiuti i piccoli agricoltori ad adattarsi ai cambiamenti climatici e costruisca solide fondamenta per sistemi alimentari globali più resilienti”.

L’Italia, che ha la presidenza del G7 per l’anno in corso, è stata storicamente uno dei leader nel porre la sicurezza alimentare al centro dell’agenda globale, ospitando nel 2009 il primo incontro dei ministri dell’agricoltura del G7.

La presidenza italiana del G7 ha organizzato un “Forum per l’Africa” ​​a Siracusa, finalizzato a rafforzare la cooperazione nel settore agricolo tra i membri del G7 e i paesi africani. Vi hanno partecipato ministri di nove paesi africani, l’Unione Africana e organizzazioni internazionali tra cui il WFP.

In occasione della presidenza italiana del G7 e della sua leadership nel promuovere la sicurezza alimentare, il WFP lancia una campagna di visibilità nazionale per sottolineare il lavoro del WFP nella lotta alla fame e l’urgente necessità di affrontare l’insicurezza alimentare a livello globale. La campagna ha il sostegno attivo di aziende, media, aeroporti, società di telecomunicazioni, eventi sportivi, nel coinvolgimento del pubblico attraverso ShareTheMeal, la pluripremiata piattaforma digitale del WFP.

