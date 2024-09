(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 *Fondazione Super Sud: “Da Città della Scienza un documento guida per un

welfare inclusivo e sostenibile”*

*Il Presidente Giovanni D’Avenia: “Creiamo un documento per affrontare le

sfide attuali e costruire un futuro equo e solidale”*

Oggi, presso la Città della Scienza di Napoli, ha avuto luogo il secondo

giorno di un evento cruciale per il Terzo Settore, dedicato alla

riflessione e progettazione di un nuovo modello di sviluppo per il

Mezzogiorno. Promosso dalla Fondazione Super Sud, questo incontro

rappresenta un’importante opportunità per affrontare le sfide attuali e

future attraverso il welfare generativo, l’innovazione digitale e la

coprogettazione. Con una serie di workshop e tavoli di lavoro, si punta a

stimolare la nascita di progettualità condivise e ad attivare la comunità

educante.

Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud, ha aperto i

lavori con entusiasmo: “Siamo qui per costruire un percorso condiviso. La

nostra ambizione è creare un documento che possa servire da guida per le

istituzioni e le organizzazioni del Terzo Settore. Con il contributo di

tutti, possiamo affrontare le sfide attuali e costruire un futuro più equo

e solidale per tutti.” Il primo tavolo di lavoro ha trattato il tema del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le sue implicazioni per il

Mezzogiorno. Antonio Salvatore, Direttore del Dipartimento Salute di Anci

Campani, ha sottolineato: “Il Terzo Settore è fondamentale per lo sviluppo

delle comunità. L’innovazione tecnologica, in particolare l’intelligenza

artificiale, è un pilastro per l’innovazione sociale. Dobbiamo concentrarci

non solo sulle patologie, ma sul benessere delle persone.” In un dibattito

animato, Salvatore Farace, docente di economia politica all’Università di

Salerno, ha affermato: “Il Terzo Settore è un motore economico che genera

reddito e occupazione. È un settore in continua evoluzione che contribuisce

attivamente allo sviluppo economico e sociale del Paese.”

Il secondo tavolo si è focalizzato sulla coprogrammazione e coprogettazione

come strumenti chiave per una governance partecipata. Melicia Comberiati,

Segretario generale della CISL Campania, ha dichiarato: “Solo attraverso

una vera rete di protezione sociale possiamo ottenere risultati concreti

per le nostre comunità. È fondamentale garantire stabilità lavorativa ai

professionisti del Terzo Settore e potenziare le infrastrutture sociali.”

L’Assessore alle Politiche Sociali di Salerno, Paola De Roberto, ha

aggiunto: “Abbiamo bisogno di ripensare i paradigmi culturali superati per

affrontare i bisogni delle comunità. Solo così potremo rispondere

efficacemente alle esigenze delle persone.” La Direttrice del CSV Napoli

Giovanna De Rosa: “L’incontro di oggi sottolinea l’importanza di affrontare

tematiche fondamentali per i nostri territori. È essenziale promuovere una

cultura della condivisione e dell’inclusione nei processi decisionali. È

emersa la necessità di avere un quadro normativo chiaro e condiviso, che

faciliti il lavoro congiunto tra pubblica amministrazione e Terzo Settore.

È altrettanto cruciale coinvolgere tutti gli attori sociali nelle nostre

comunità, potenziando le competenze necessarie per garantire l’efficacia

delle iniziative. Infine, dobbiamo concentrarci su monitoraggio e

valutazione per assicurarci che i nostri sforzi producano un impatto reale

e positivo.”

Il terzo tavolo ha esplorato il tema dell’innovazione sociale e delle nuove

pratiche di sviluppo comunitario. Autilia Cozzolino, del Centro Studi SRM,

ha affermato: “Il Terzo Settore deve essere al centro delle trasformazioni

sociali, monitorando l’evoluzione delle organizzazioni non profit e le loro

risposte alle necessità emergenti.” Francesco Pirone, Coordinatore del

corso di laurea magistrale in innovazione sociale, ha sottolineato

l’importanza di integrare l’innovazione sociale nelle pratiche quotidiane e

nelle politiche pubbliche: “Solo unendo le forze possiamo costruire un

sistema di welfare inclusivo e sostenibile.” Infine, il quarto tavolo ha

discusso dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale. Sergio

Bellucci, saggista e giornalista, ha messo in evidenza: “L’intelligenza

artificiale non solo trasformerà il nostro modo di gestire i dati, ma

ridisegnerà anche le relazioni umane. È essenziale che questa tecnologia

venga integrata nei processi sociali.” Virgilio D’Antonio, docente

all’Università di Salerno, ha avvertito: “È fondamentale affrontare le

sfide legate all’implementazione delle nuove tecnologie. Dobbiamo garantire

una transizione equa e inclusiva, assicurando che nessuno venga lasciato

indietro.”

Concludendo la giornata, i relatori hanno concordato sull’importanza di un

approccio integrato e collaborativo per costruire un futuro migliore per il

Mezzogiorno. Questo evento si pone come una pietra miliare nella creazione

di un dialogo costante tra le istituzioni, le organizzazioni del Terzo

Settore e le comunità locali, con l’obiettivo di promuovere un welfare

generativo e un’innovazione sostenibile che possa davvero fare la

differenza nella vita delle persone. Il lavoro svolto oggi rappresenta un

passo fondamentale verso la realizzazione di un futuro più coeso, giusto e

prospero per tutte le comunità del Mezzogiorno.

