Biagio Izzo chiude domani la secolare fiera di San Michele a Sermoneta

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 *Secolare fiera di San Michele, gran finale con Biagio Izzo*

Chiude domenica 29 settembre l’edizione 2024 della secolare fiera di San

Michele di Sermoneta, organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal

sindaco Giuseppina Giovannoli, con il contributo di Arsial e Regione Lazio

e il patrocinio, tra gli altri, del Ministero dell’agricoltura. Oltre 130

stand con le eccellenze dell’agro pontino e l’enogastronomia di tutta

Italia, con aree dedicate all’agricoltura, agli animali del territorio,

allo street food, al florovivaismo, macchine agricole e la mostra mercato.

Dopo tre giorni intensi di convegni, show cooking, sbandieratori e tante

iniziative parallele, domani la fiera – che si estende su due ettari

all’area mercato di Monticchio – vedrà in mattinata la premiazione del

terzo concorso comunale “L’olio delle colline” a cura di Capol e del Comune

di Sermoneta e la consegna degli attestati di partecipazione ai

partecipanti al terzo corso sulla gestione dell’oliveto. Nell’area agricola

per tutto il giorno ci saranno spettacoli, esibizioni e dimostrazioni deli

butteri dell’asd Casal dei Papi, mentre nel pomeriggio alle 16.30 in sala

convegni nell’ambito di “Libri in fiera” sarà presentato il libro di

Roberto Campagna, giornalista e sociologo, dal titolo “Il sapore dei

ricordi” (Edizioni del Roveto): tredici racconti ognuno dei quali ruota

intorno a un piatto o a un prodotto tipico. A seguire la degustazione

guidata delle olive da tavola Itrana bianca e Gaeta dop a cura di Capol e

una masterclass di vini con l’associazione italiana sommelier, a cura di

Confagricoltura.

Gli eventi serali, curati in collaborazione con Officina degli Eventi e Lbc

Production, vedranno lo spettacolo di Biagio Izzo e la musica dei vero a

metà, tributo a Pino Daniele. L’ingresso come sempre è gratuito.