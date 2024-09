IL COMUNE COMUNICA – “Costruiamo insieme il futuro”: in Fiera del Levante il padiglione del Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

IN FIERA DEL LEVANTE IL PADIGLIONE DEL COMUNE DI BARI

Quest’anno, in occasione della 87° Fiera del Levante (28 settembre – 6 ottobre), il padiglione istituzionale del Comune di Bari ospiterà una serie di appuntamenti declinati su quattro macro aree – Bari e il mare, Bari e la tecnologia, Bari e il commercio, Bari e il lavoro – strategiche per il futuro della città.

“Costruiamo insieme il futuro” è infatti la suggestione che ispira il programma degli appuntamenti aperti alla cittadinanza che animeranno il padiglione durante la campionaria.

Di seguito il programma:

Domenica 29 ottobre

ore 18

“Le attività scientifiche del Planetario di Bari”: open day per i docenti delle scuole a cura dell’equipe del Planetario

Martedì 1 ottobre

ore 11

“d_Bari: istruzioni per l’uso”: incontro con i commercianti di Un negozio non è solo un negozio e Impresa Prossima per la gestione dei progetti

con lo Staff d_Bari 2022/24

Giovedì 3 ottobre

ore 11

“Sulla stessa barca. Verso una strategia per l’economia blu del Comune di Bari”: confronto aperto tra istituzioni, imprese e associazioni.con Vito Leccese – sindaco di Bari e Pietro Petruzzelli – assessore allo Sviluppo economico del Comune di Bari

Venerdì 4 ottobre

ore 11

“Bari Lavora: le misure del Comune di Bari per promuovere apprendimento in situazione e mobilitazione al lavoro”con Marisa Lupelli – direttrice ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione Comune di Bari; Letizia Carrera – sociologa, Università degli Studi di Bari; Vito Genco – Consorzio Mestieri Puglia; Mina Bonante – responsabile Porta Futuro Comune di Bari; Maria Cristina Di Pierro – direttrice settore Innovazione sociale Comune di Bari

Sabato 5 ottobre

ore 18

“Le attività scientifiche del Planetario di Bari”: open day per i docenti delle scuolea cura dell’equipe del Planetario.