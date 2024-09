(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Giansanti presidente del Copa. De Carlo: “Segnale del peso dell’Italia in Europa”

“L’elezione di Massimiliano Giansanti alla presidenza del Copa, il Comitato delle organizzazioni professionali agricole che rappresenta milioni di agricoltori in tutta Europa, è l’ennesimo segnale del peso che l’Italia ha acquisito a livello continentale anche in campo agricolo. La nostra nazione è ormai leader, traino ed esempio per un’agricoltura europea che supporti concretamente i suoi operatori; a Giansanti le mie più sentite congratulazioni per il nuovo ruolo e l’in bocca al lupo per un incarico che è cruciale e decisivo in questo particolare momento storico”.

Così il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, saluta l’elezione del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti alla guida europea del Copa.

