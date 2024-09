GameUpi ai giochi interprovinciali di Latina: la Provincia di Grosseto presenta la sua squadra

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 *Provincia di Grosseto*

*Comunicato stampa del 27 settembre 2024*

*GameUpi verso i giochi interprovinciali di Latina: la Provincia di

Grosseto presenta la sua squadra *

Sono nove gli studenti del Liceo scientifico sportivo dell’IIS Pietro Aldi

che il 5 e il 6 ottobre rappresenteranno la Provincia di Grosseto ai Giochi

interprovinciali di Latina, organizzati nell’ambito del progetto “GAME UPI,

tutti insieme nessuno escluso”. Questi i loro nomi: *Jael Barrera; Diego

Bigoni; Giacomo Detti; Matteo Donati; Niccolò Gallo; Niccolò Gargani;

Filippo Mariottini; Giacomo Tirocchi; Niccolò Tortora*. Insieme a loro farà

parte della squadra anche *Christian Marchini,* componente del Comitato

Giovani. I ragazzi saranno accompagnati dal professor *Macherini *del Liceo

sportivo di Grosseto; da *Maurizio Zaccherotti* e *Giacomo Neri*, tecnici

sportivi della UISP Grosseto; e da *Edoardo Furi,* Portavoce del Comitato

Giovani Grosseto. I giochi interprovinciali si svolgeranno nel centro

storico di Latina. La squadra di Grosseto si confronterà con le squadre

delle Province di Lucca, Perugia, Terni, Fermo, Viterbo e Sassari. Non sarà

una competizione agonistica perché l’obiettivo è quello di stare insieme.

Ci saranno varie tipologie di attività, dalla caccia al tesoro,

all’orienteering ai giochi senza frontiere.

Game Upi è l’iniziativa dell’Unione delle Province d’Italia, finanziata dal

Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale,

finalizzata a creare sui territori un’alleanza tra Province, Istituti

scolastici e sistema delle associazioni sportive, per educare le nuove

generazioni all’inclusione sociale, attraverso la pratica sportiva. Il

filosofo Platone nel IV secolo A.C. nel suo trattato “La Repubblica”

ammoniva: “Non insegnare le discipline con la costrizione, ma giocando”.

Questo è l’obiettivo del Programma G.A.M.E. UPI: far confrontare quante più

ragazze e ragazzi possibili, attraverso il gioco e lo sport, su temi

essenziali per la loro costruzione personale e civile. In tutta Italia sono

20 le Province che stanno portando avanti questo percorso, selezionate

tramite bando, tra le quali Grosseto.

“La Provincia di Grosseto – *spiega il presidente Francesco Limatola* –

dallo scorso marzo partecipa al Game Upi come capofila di un partenariato