(ARC) Istituzioni: Roberti, Amirante, Zannier salutano prefetto di Pordenone

ven 27 settembre 2024

collaborazione ha consentito sempre di trovare soluzioni

Pordenone, 27 set – “La Regione ringrazia il Prefetto di

Pordenone per il lavoro svolto nel periodo del suo mandato. La

collaborazione ? stata molto stretta, tanto che siamo riusciti a

realizzare diversi progetti. Sia sulla sicurezza stradale, ma

anche rispetto agli ultimi finanziamenti dell’Amministrazione

regionale, disposti attraverso le Prefetture, a tutte le Forze

dell’ordine dei territori. Un’iniziativa sviluppata da una prima

chiacchierata con il Prefetto Manno sulle necessit? del

territorio che ci ha portato poco dopo a sottoscrivere con il

ministero dell’Interno un nuovo protocollo per la legalit?”.

Sono le parole pronunciate dall’assessore regionale alla

Sicurezza, Pierpaolo Roberti, questa sera a margine del brindisi

di saluto voluto dal prefetto Natalino Domenico Manno che lascer?

la Prefettura di Pordenone per il suo nuovo incarico. Alla

cerimonia di commiato erano presenti anche gli assessori

regionali alle Infrastrutture, Cristina Amirante, e alle Risorse

agroalimentari, Stefano Zannier.

“Il grazie al Prefetto Manno – ha sottolineato Amirante – va

innanzitutto per il proficuo lavoro compiuto con la citt? e

l’intera provincia di Pordenone. In particolare, con la Regione,

si sono subito condivisi alcuni importanti fascicoli su

infrastrutture e viabilit? che hanno consentito di risolvere, in

tempi brevi, alcune situazioni, come quelle legate ai Velox sulla

Cimpello-Sequals o alla galleria della Valcellina, riuscendo

sempre a trovare armonia e accordo con tutto il territorio che

hanno consentito di trovare sempre le soluzioni”.

L’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier ha voluto

sottolineare come “con grande competenza istituzionale, unita a

una profonda umanit?, il prefetto Manno abbia contribuito a

mantenere alto il livello di sicurezza e la qualit? della vita

del nostro territorio. A lui auguriamo di continuare a servire le

istituzioni con la stessa professionalit? e la stessa passione

dimostrate”.

Il prefetto Manno si era insediato a Pordenone circa un anno fa

dopo la nomina a Prefetto della Repubblica. Precedentemente aveva

ricoperto diversi incarichi, l’ultimo come Capo di gabinetto

della prefettura di Milano. Il Consiglio dei ministri l’ha ora

nominato nuovo prefetto di Lecce dove, nei prossimi giorni,

assumer? l’incarico. Al suo posto ? stato nominato Michele

Lastella, in arrivo da Torino, dove ricopriva il ruolo di

viceprefetto vicario.

