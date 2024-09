(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 *SICUREZZA, MARCHETTI (LEGA) CRITICA IL PD: “RISORSE REGIONALI VANNO

INVESTITE PER POTENZIARE POLIZIA LOCALE, NON I MEDIATORI”*

BOLOGNA, 26 SET – Il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti,

interviene in merito alla raccolta firme annunciata dalla segreteria

provinciale bolognese del Pd per chiedere più risorse al Governo per la

polizia locale ribadendo “la necessità di gestire diversamente i fondi

regionali per la sicurezza: sì – spiega – i fondi destinati alla sicurezza

ci sono, ma anziché finanziare mediatori culturali o altre iniziative

simili, si potenzino e qualifichino gli organici di Polizia locale, visto

che esistono già normative regionali che lo prevedono”.

“La Legge regionale 24/03 – chiarisce il leghista – prevede standard chiari

per garantire servizi di polizia locale efficaci e capillari. Le risorse

dovrebbero essere destinate al potenziamento della Polizia locale, non

disperse in progetti che non affrontano il problema della criminalità alla

radice” conclude.

—————————————————–

Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

—————————————————–