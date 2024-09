(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

Sanità, Matera e Fallucchi (FdI): interrogazione a Schillaci su misure per migliorare condizioni lavoro medici

“Il sistema sanitario nazionale sta attraversando un momento di particolare crisi. In base ai dati forniti dall’Istat mancherebbero 100mila posti letto di degenza ordinaria e 12mila posti letti di terapia intensiva. La chiusura degli ospedali non deriva, esclusivamente, dai continui tagli alla sanità posti in essere negli ultimi decenni, ma, altresì, dalla progressiva carenza di personale medico. Il governo Meloni ha aumentato in modo consistente i finanziamenti complessivi nel settore. Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Schillaci per sapere quali misure intende assumere al fine di migliorare le condizioni di lavoro e sostenere economicamente il personale medico specializzato. Se le misure proposte, anche nei riguardi delle aggressioni al personale sanitario, siano ritenute sufficienti a scongiurare ulteriori episodi criminali ai danni del personale sanitario”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i senatori di Fratelli d’Italia, Domenico Matera e Anna Maria Fallucchi.

