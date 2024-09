(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

SAN SIRO, SISLER (FDI): INERZIA SALA HA VANIFICATO FINALE CHAMPIONS LEAGUE

“L’inerzia del sindaco Sala e della sua amministrazione, ha mandato in fumo la possibilità di ospitare la finale di Champions League del 2027. Un evento che secondo i dati di Confcommercio avrebbe generato un indotto di 34 milioni di euro. Chi risarcirà la città per un danno economico e d’immagine così grande? Probabilmente, se avessero avuto il coraggio e la capacità di decidere, sarebbero già partiti i lavori per il nuovo stadio. La Scala del Calcio, come abbiamo sempre ribadito, non deve essere abbattuta ma, anzi, andrebbe valorizzata destinandola a grandi eventi sportivi e musicali. Una cosa è certa: Milano peggiora ogni giorno di più, non solo dal punto di vista della sicurezza”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler.

