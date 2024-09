RECALL – CONFERENZA STAMPA – Promuovere la salute attraverso azioni di Comunità – L’Azienda Ospedaliero – Universitaria protagonista di Modena Smart Life – Venerdì 27 settembre alle ore 12,00

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

Promuovere la salute attraverso azioni di Comunità:

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria protagonista di Modena Smart Life

Venerdì 27 settembre alle ore 12,00

Policlinico di Modena, Aula della Direzione, V Piano ingresso 1

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena partecipa a Smart Life

Festival con un incontro dal titolo Promuovere la salute attraverso azioni

di Comunità che si tiene sabato 28 settembre 2024 dalle ore 10:00 alle ore

12:30 alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena.

Scopo dell’iniziativa – che è ad accesso libero – è riflettere sul confine

tra vero e falso nell’epoca della transizione digitale, interrogandosi su

quali siano le conoscenze e le competenze necessarie per comprenderlo e per

sapersi muovere tra realtà e immaginazione. Questo tema sarà declinato in

tre panel che affronteranno altrettanti percorsi aziendali con un focus

sull’health literacy, visto come strumento per far comprendere ai cittadini

le informazioni al fine di coinvolgere il cittadino nei processi.

L’evento del 28 settembre sarà presentato nel corso di una conferenza stampa

alla quale saranno presenti i partecipanti ai diversi approfondimenti e in

particolare:

* Francesca Maletti, Vicesindaca e Assessora a Sanità e servizi

connessi del Comune di Modena

* Claudio Vagnini, Direttore Generale dell’AOU di Modena

* Elisabetta Razzaboni, Psicologa e moderatrice del panel Azioni

integrate per coinvolgere e favorire il confronto tra professionisti che

lavorano in ambito sanitario e i cittadini

* Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno – Infantile,

moderatore del panel Compagnia e gruppi di supporto per i genitori dei

bambini affetti da patologie oncologiche da parte dei volontari di ASEOP e

incontri in reparto all’esordio del diabete di tipo 1 gestiti da volontari

AGD Modena

* Marco Bertolotti, Direttore della Geriatria, moderatore del panel

Il board aziendale impegnato sull’umanizzazione della cure: l’esempio

concreto dell’umanizzazione in Geriatria. Tecnologia e partecipazione, un

binomio possibile.

L’incontro si tiene al Policlinico di Modena, nella Sala Riunioni della

Direzione, venerdì 27 settembre alle ore 12,00.

Parcheggio

L’Azienda ha riservato 10 posti auto nel parcheggio interno a fianco della

mensa. È sufficiente esporre la convocazione sul parabrezza

