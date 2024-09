(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Giustizia: Sisto, su separazione carriere necessaria accelerazione

“È auspicabile che venga data un’accelerata alla riforma sulla separazione

delle carriere, che notoriamente ha bisogno di quattro passaggi

parlamentari. Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, si

sta attivando fortemente perché entro Natale ci sia almeno un passaggio in

aula”. Così a Radio Cusano Campus il vice ministro alla Giustizia e

senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, che poi ha proseguito:

“Qualcuno sostiene che la magistratura in questo momento non è all’acme

della credibilità. Pur dovendosi evitare eccessi di drammatizzazione, non è

comunque una buona cosa. Dobbiamo impegnarci, nell’interesse del cittadino,

a restituire alla magistratura il lustro che merita. E, per questo, è

necessario che ognuno rispetti il perimetro tracciato dal 101 della

Costituzione: il Parlamento scrive le leggi, la magistratura le applica.

Tutto qui. Varcare questi confini, con tracimazioni non consentite, crea

confusioni rischiose per la tenuta della democrazia ”.