Enac: Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma alla Camera dei Deputati per l’evento “Taranto ieri, oggi e domani. Viaggio nella città pioniera del mezzogiorno. Laboratorio di resilienza e serbatoio di opportunità”

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Il Presidente Enac *Pierluigi Di Palma* è intervenuto oggi al convegno

“*Taranto

ieri, oggi e domani. Viaggio nella città pioniera del mezzogiorno.

Laboratorio di resilienza e serbatoio di opportunità*”, organizzato dalla

Confindustria di Taranto e ospitato presso la Sala della Regina della

Camera dei Deputati.

I lavori, moderati da *Andrea Ruggieri*, in apertura hanno visto la

partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, *Adolfo Urso*,

del Vice Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, *Vannia Gava*,

e del Vice Ministro della Giustizia, *Francesco Paolo Sisto*.

Il Presidente Pierluigi Di Palma, relatore del panel “*Vision e

diversificazione*”, ha evidenziato l’importanza di portare una visione

nuova, per un sistema dei trasporti resiliente ed evoluto.

*Ringrazio innanzitutto il Presidente Confindustria Taranto Salvatore Toma

per aver organizzato questo importante evento nell’anno delle celebrazioni

degli 80 anni di Confindustria, uno dei motori produttivi del nostro Paese.

L’Italia è pronta a rispondere alle sfide del presente con un settore aereo

sempre più accessibile, sostenibile e tecnologico. Grazie alla visione

dell’Enac, il comparto guarda già al futuro. La Regione Puglia, col primo

spazioporto europeo di Taranto-Grottaglie, è l’espressione concreta di

questa importante e necessaria evoluzione, proiettata verso i voli

suborbitali e la mobilità della terza dimensione, e che fa dell’Italia un

polo tecnologico strategico, leader del settore. Dobbiamo, inoltre, puntare

sull’integrazione intermodale aria-ferro e, soprattutto, aria-aria, sulla

valorizzazione degli scali minori e su un sistema dinamico e interconnesso,

per tutelare i diritti dei passeggeri e potenziare la qualità dei servizi,

in un’ottica di riconciliazione con l’ambiente. Diversificando le modalità

di trasporto e consolidando il già ampio network nazionale continueremo a

difendere il diritto alla mobilità dei cittadini, soprattutto di quelli più

fragili, abbattendo le barriere e favorendo importanti e qualificate

ricadute occupazionali*”.

