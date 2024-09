(ARC) Eventi: Roberti, PalaMelara fulcro di attivit sportive e socialit

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Trieste, 26 set – “L’iniziativa avviata cinque anni fa da Acli

Trieste al PalaMelara ? a tutti gli effetti una scommessa vinta.

Non soltanto per i prestigiosi risultati raggiunti dai propri

ragazzi in campo nazionale (che fanno seguito alle vittorie gi?

conseguite lo scorso anno), ma soprattutto per il gran numero di

giovani coinvolti nell’attivit? sportiva in un rione che ha

bisogno di spazi aggregativi funzionali come questo”.

L’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ?

intervenuto cos? alla cerimonia di premiazione di quattro giovani

atleti del Progetto acrobatica Trieste (Caterina Cozzolino,

Susanna Ritossa, Davide Fuccaro e Samuele Totano) che, nel corso

dell’ultima stagione sportiva, si sono laureati campioni italiani

in diverse specialit? del trampolino elastico.

L’evento si ? svolto questa sera al PalaMelara di Trieste, a

conclusione dei recenti lavori di ristrutturazione dell’impianto

sportivo in cui il sodalizio, presieduto da Ivonne Soranno e

affiliato all’Unione sportiva Acli Trieste, ? tra gli artefici

del progetto “Hub del benessere e della socialit?”, nato nel 2019

per promuovere la socializzazione tra i giovani attraverso lo

sport in un’area periferica della citt?.