Terminata la demolizione della vecchia palestra del ‘Piaggia’, entrano nel vivo i lavori per la nuova

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Intervento della Provincia con fondi Pnrr da oltre 4 milioni di euro

EDILIZIA SCOLASTICA – TERMINATI I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA PALESTRA DEL ‘PIAGGIA’ DI VIAREGGIO, SI ENTRA NEL VIVO DEI LAVORI

Entra nel vivo l’intervento per la nuova palestra dell’Isi ‘Carlo Piaggia’ di Viareggio. Sono, infatti, terminati i lavori di demolizione del vecchio edificio che accoglieva la palestra dell’istituto e ci si avvia verso la realizzazione della nuova struttura.

Il presidente della Provincia, Luca Menesini, assieme al dirigente del settore Edilizia scolastica dell’amministrazione provinciale, architetto Fabrizio Mechini e la dirigente dell’istituto, Rossana Pacini, questa mattina (mercoledì 25), hanno visitato il cantiere per vedere di persona lo stato di avanzamento dell’intervento in corso, accompagnati dall’architetto Debora Agostini, funzionario della Provincia e Direttore dei lavori, dall’ ing. Giuseppe Amante, D.L. strutture e dall’architetto Gianluca Bacci progettista dell’intervento.

«I lavori stanno procedendo speditamente – commenta il presidente Luca Menesini – e siamo perfettamente in linea con i tempi scanditi dal Pnrr. Quello che stiamo portando avanti all’Isi ‘Piaggia’ è un intervento che segue la strada intrapresa per le scuole di nostra competenza e, cioè, renderle quanto più possibile al passo con i tempi, grazie a opere che guardino al futuro della scuola, facendole rispondere alle esigenze sia della didattica e alla loro funzionalità, sia all’estetica. Nel caso specifico, il progetto della nuova palestra, che ha un costo di circa 4,3 milioni, ha già ricevuto il preventivo parere favorevole, sul progetto da parte del Coni, come impianto di tipo B1 per scuole secondarie di secondo grado, aperta anche alla comunità extra-scolastica per la pallavolo e come campo da pallacanestro regolamentare, con altezza libera di 8 metri».

La nuova palestra sarà composta da due distinti volumi rettangolari. Quello più grande potrà essere omologato come campo da pallavolo e pallacanestro, e quello più piccolo sarà destinato all’attività ludico-motoria e avrà, al piano terra, l’annessa infermeria, mentre al piano primo vi saranno i relativi spogliatoi e una terrazza con gli impianti tecnologici necessari. La palestra più grande, potrà invece utilizzare gli spogliatoi esistenti e validati dal Coni.