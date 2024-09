(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 Scuola: Marti (Lega), riforma voto in condotta è legge, si promuove cultura rispetto

Roma, 25 set. – “La riforma del voto in condotta è legge: bene. Con questo provvedimento si promuove la cultura del rispetto, attraverso l’introduzione di cambiamenti significativi nella valutazione del comportamento degli studenti. Una misura importante e di buonsenso fortemente voluta dal ministro Giuseppe Valditara e dalla Lega. Si restituisce così autorevolezza ai docenti responsabilizzando sempre più gli alunni”.

Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama, a margine dell’approvazione del ddl sul voto in condotta alla Camera.

Ufficio Stampa Lega Senato