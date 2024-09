(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 ROMA, DE PRIAMO (FDI): NUOVA OCCUPAZIONE ABUSIVA EX HOTEL IONIO, SI INTERVENGA PER RIMUOVERE SACCHE DI DEGRADO E ILLEGALITÁ

“Durante la notte una 50ina di sudamericani, sgomberati da un’occupazione abusiva a Cinecittà, hanno occupato l’ex Hotel Ionio nella zona Giardinetti del Municipio VI. Chiediamo che si intervenga per evitare che questa nuova occupazione si stabilizzi, aggiungendosi alle numerose altre che insistono su Roma, e per evitare che la situazione che questa nuova occupazione sta determinando vada a danneggiare il tessuto sociale del Municipio VI, all’interno del quale è in corso una importante opera di risanamento e di recupero che il Presidente del Municipio Nicola Franco sta portando avanti con determinazione. È importante che gli inquirenti e il Prefetto verifichino se dietro queste occupazioni vi sia una regia, vista la rapidità con cui dall’occupazione sgomberata a Cinecittà gli occupanti si siano immediatamente indirizzati in modo sciuro verso l’immobile dell’ex Hotel Ionio. Ci aspettiamo un rapido intervento per evitare di creare nuove ulteriori sacche di illegalità e degrado”.

Lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e la consigliera capitolina di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica