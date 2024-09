25/9/2023 “SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ A TRIESTE” UN’OCCASIONE PER RIPENSARE LO SPAZIO URBANO: APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 27 SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

“SETTIMANA

UN’OCCASIONE

EUROPEA

DELLA

RIPENSARE

APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 27

MOBILITÀ

TRIESTE”

SPAZIO

URBANO:

SABATO 28 E DOMENICA 29

SETTEMBRE 2024

La “Settimana europea della mobilità” in programma a Trieste fino al 27

settembre, alla presenza di numerosi partecipanti intervenuti, tra enti,

associazioni e società che collaborano con il Comune di Trieste, tra cui ASUGI,

Trieste Trasporti, la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Automobile Club Trieste.

Un appuntamento chiave per tutte le amministrazioni che vogliono

impegnarsi concretamente per una città più sostenibile e vivibile.

Ogni anno, migliaia di città e milioni di cittadini in tutta Europa partecipano a

questa manifestazione, promuovendo la mobilità sostenibile e contribuendo a

cambiare i nostri stili di vita.

Il tema del 2024, “La condivisione degli spazi pubblici”, pone al centro quattro

obiettivi fondamentali: ripensare l’uso degli spazi pubblici, riqualificare insieme lo

spazio urbano, creare percorsi sicuri per la mobilità attiva e progettare strade più

sicure per tutti.

Venerdì 27 settembre

Il Carso triestino – uno spazio da condividere

Escursione da Sagrado (Zagradec) di Sgonico (Zgonic) alla cava Petrovizza di

Sgonico (Zgonic). A cura di Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Trieste e

GAL Carso – LAS Kras scarl

16.00: partenza dal parcheggio in località Frazione Sagrado, 2 a Sagrado

(Zagradec) di Sgonico (Zgonic). Durata approssimativa 1,5-2,5 ore; lunghezza totale

del percorso: 2,5 km

Itinerario: passeggiata lungo il percorso ciclopedonale Gemina, dal parcheggio

degli agriturismi Milic e Ostruska di Sagrado (Zagradec) di Sgonico (Zgonic) fino

alla Cava Petrovizza di Sgonico (Zgonic), con visita guidata della cava.

Percorso

Gemina:

Sentieri

Provincia

Trieste

(percorsiprovinciats.it)

Seguirà momento conviviale con presentazione del sito Percorsi in Provincia di

Trieste (percorsiprovinciats.it).

Iscrizione

obbligatoria

tramite

all’indirizzo

numero persone, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Sabato 28 settembre

Arancio in Piazza, gli autobus storici degli anni ‘80

Esposizione di vetture storiche che hanno caratterizzato il panorama urbano delle

città italiane in un decennio caratterizzato dal colore arancione del trasporto pubblico

urbano.

A cura dell’associazione inBUSclub APS

9.00-20.00: Piazza della Borsa

Un’occasione per riscoprire un passato non troppo lontano e toccare con mano

l’evoluzione del trasporto pubblico e della mobilità, che negli ultimi tempi sta

ulteriormente evolvendo verso la trazione elettrica.

Gli eventi previsti mirano a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di adottare

soluzioni di mobilità sostenibile, e sono organizzati dal Servizio Mobilità e Traffico

del Comune in collaborazione con altri Dipartimenti e partner istituzionali.

Domenica 29 settembre

17° Historic Day – Giornata Nazionale Veicolo d’Epoca

Esposizione statica di veicoli di interesse storico in Piazza della Borsa nell’ambito

della Giornata Nazionale promossa dall’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano).

A cura del Club Amici della Topolino Trieste in collaborazione con l’associazione

inBUSclub

9.00-18.00: Piazza della Borsa

Mostra statica di veicoli e motoveicoli d’epoca alla presenza dei proprietari pronti

a soddisfare le varie curiosità del pubblico partecipante. Fino alle ore 18.00 sarà

possibile vedere auto storiche nonché l’esposizione di bus storici dell’associazione

inBUSclub. Durante la manifestazione, con il contributo del Lions Club Trieste Alto

Adriatico, verranno raccolti dei fondi che saranno destinati alla realizzazione di

pannelli tattili per ipovedenti da posizionare nei poli museali cittadini.

https://www.topolinots.com/

https://www.dropbox.com/scl/fi/8mwt52nam50i2knrx3ud0/Mobilit_2024_v2.3.mp4?rlkey=3adppbq0gkhp4srhkkh4jjt76&st=ioibdtcq&dl=0

Link al sito: https://sem.online.trieste.it/

video: