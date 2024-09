(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 Spazio, Russo (FdI): soddisfazione per sentenza Tar, avanti nella realizzazione osservatorio FlyEye

“Accolgo con grande soddisfazione la decisione del Tar che sblocca la costruzione dell’osservatorio ‘FlyEye’ sul Monte Mufara, nelle Madonie. Un’opera fortemente voluta dall’Esa e dal governo Meloni con notevoli ricadute economiche per la terra siciliana. Questo progetto ha un interesse strategico enorme per il nostro Paese, basti considerare che prevede un investimento dell’Esa di 12 milioni di euro a cui si aggiungono 1,5 milioni di euro per l’indotto. Un grazie al ministro Urso che si è sempre battuto per la realizzazione di questa importante costruzione. Il segno tangibile di quanto lo spazio e la ricerca siano importanti per il nostro esecutivo”.

Lo dichiara il senatore siciliano di Fratelli d’Italia, Raoul Russo.

