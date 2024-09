(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 ROMA, MILANI (FDI): INACCETTABILE A ROMA TRE LABORATORIO GENDER CON BAMBINI

“Non si possono fare esperimenti sociali sulla pelle dei bambini. Così come

sta avvenendo con il laboratorio ‘Bambin* trans e gender creative’,

organizzato dal dipartimento Scienza della Formazione dell’Università Roma

Tre grazie ad un bando, per giunta finanziato con i soldi pubblici del

Pnrr. Siamo arrivati alla follia pura, parliamo di bambini perché il

laboratorio coinvolge una fascia di età dai 5 ai 14 anni, che dovrebbero

essere ‘indottrinati’ sulla teoria trans-gender. Bene ha fatto il ministro

Bernini a chiedere le dovute verifiche, ovvero se il progetto corrisponda

ai requisiti del bando che ha permesso all’Ateneo di accedere ai fondi.

Premesso che già di per sé il progetto non mi sembra abbia nulla di

formativo anzi, semmai il contrario, ma coinvolgere addirittura bambine e

bambini in età prescolare è vergognoso. Mi auguro si faccia chiarezza

quanto prima”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo

Milani