Invito Campagna l’utilizzo parcheggi multipiano

Campagna per l’utilizzo dei parcheggi multipiano in città

Pordenone, 24/09/2024

Avrà luogo giovedì 26 settembre 2024 alle ore 11.00 in sala Missinato in Comune a Pordenone la conferenza stampa di presentazione della Campagna per l’utilizzo più efficace dei parcheggi multipiano in città.

Interverranno il vicesindaco reggente Alberto Parigi, l’assessore alla mobilità Lidia Diomede, il presidente di GSM Antonio Consorti e il titolare della D&Co Alessandro Dreossi che si è occupato della campagna di comunicazione.

