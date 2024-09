(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 INPS, PIRRO (M5S): XXIII RAPPORTO ANNUALE ANNIENTA PROPAGANDA MELONI SU SALARI

ROMA, 24 SETTEMBRE 2024 – “La propaganda di Meloni&Co. sui salari si infrange ancora una volta contro la realtà. Stavolta è il XXIII rapporto annuale dell’Inps, presentato stamani, a svelare il bluff. Con la solita spocchia, a giugno la premier parlò di ‘cambio di passo sui salari’ ma il documento dell’Istituto di previdenza la smentisce clamorosamente. Difatti, c’è scritto nero su bianco che l’andamento delle retribuzioni non ha tenuto il passo dell’inflazione: una distanza che può essere quantificata in una decina di punti percentuali e che solo a metà 2023 ha iniziato a ridursi per effetto dei rinnovi di alcuni contratti. Un vero e proprio salasso per milioni di lavoratori e per le loro famiglie, che ha aggravato ulteriormente la perdita del potere d’acquisto, ma anche la conferma di ciò che diciamo da tempo trovandoci davanti un muro di gomma. Infatti da due anni il M5S, congiuntamente alle altre forze di opposizione, chiede di introdurre un salario minimo legale per porre un freno a tale situazione. Maggioranza e Governo si sono trincerati dietro al Cnel di Brunetta ed ecco i risultati. E questi sarebbero i patrioti? Ma per favore…”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato Elisa Pirro.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle