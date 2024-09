(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 NOTA DEL DIRIGENTE ALLE RISORSE UMANE GENNARO SANTAMARIA

Santamaria: “Nessuna irregolarità nel concorso per istruttori di vigilanza, Commissione non aveva prodotto nulla: ho incaricato i miei legali di tutelare mia onorabilità e immagine dell’Ente”

Benevento, 24 settembre 2024 – In merito ad un comunicato stampa, a firma di un esponente di Forza Italia, il dirigente alle Risorse Umane del Comune di Benevento Gennaro Santamaria comunica quanto segue: “Non è rispondente al vero che nel concorso per tre istruttori di vigilanza al Comune di Benevento siano emerse ‘gravi irregolarità’. Si tratta pertanto di una falsità. Al momento delle dimissioni, all’esito della consueta procedura di verifica dell’incompatibilità per presenza tra i concorrenti di una persona avente affinità parentale con il sottoscritto, la Commissione non aveva prodotto nessun atto. Pertanto è tautologico ed elementare che nulla d’irregolare vi può essere, se nulla da quell’organo è stato prodotto. Al contrario, è stato pienamente rispettata la legge che impone le dimissioni e il subentro del commissario sostituto, in presenza di ragioni di carattere ostativo.

Devo annunciare, pur avendo il rispetto che si deve per la libertà d’espressione e per il libero dispiegarsi del dibattito politico che è elemento centrale di una società democratica anche quando aspro, che ho incaricato i miei legali di valutare gli estremi di una querela per diffamazione per questo e altri articoli, apparsi sulla stampa in queste settimane. Ho dovuto registrare, con personale rammarico, una serie di insinuazioni allusive e acrimoniose su un argomento di centrale importanza, quali le procedure concorsuali. Pertanto ho il dovere di tutelare l’onorabilità di una lunga carriera nella PA e soprattutto di impedire che sia compromessa l’immagine e l’integrità dell’Ente, presso cui svolgo funzioni dirigenziali”.