Comunicato stampa. Il prof. Michele Trimarchi eletto Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia per il quadriennio 2024/2028

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 Michele Trimarchi (Messina, 1986) è dal 2022 professore ordinario di diritto amministrativo presso

il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Foggia, dove in precedenza è stato ricercatore e

professore associato. Presso il suddetto Dipartimento è stato o è titolare degli insegnamenti di Diritto

amministrativo I e II, Regolazione pubblicistica della privacy e sistema delle authorities, Contabilità

di Stato e degli enti pubblici, Diritto degli enti locali, Diritto urbanistico, Programmazione dei servizi

sanitari e Diritto processuale amministrativo.

Nel 2013 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in diritto amministrativo presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre” e nel 2018 l’Abilitazione scientifica nazionale alle

funzioni di professore di prima fascia di diritto amministrativo.

È stato Delegato del Rettore dell’Università di Foggia con delega alla Riservatezza, trasparenza e

anticorruzione, Responsabile della protezione dei dati dell’Università di Foggia, Componente della

Commissione per la revisione dei regolamenti dell’Università di Foggia, Componente della

Commissione per le pratiche studenti del Dipartimento di giurisprudenza, Componente della

Commissione didattica paritetica del Dipartimento di giurisprudenza.

È socio dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo e dell’Associazione italiana

fra gli studiosi del processo amministrativo, nonché componente della direzione e della redazione di

riviste scientifiche di classe A e di collane editoriali afferenti all’area del diritto amministrativo e

pubblico. È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto e sicurezza attivo

presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Foggia, nonché del Collegio dei docenti

di master e corsi di specializzazione presso l’Università di Foggia e altri Atenei.

È stato ed è componente di commissioni giudicatrici in procedure concorsuali per l’assunzione del

personale docente nel settore concorsuale 12/D1, nonché di commissioni giudicatrici per

l’attribuzione del titolo di Dottore di ricerca.

Partecipa regolarmente a convegni e seminari di rilevanza scientifica nazionale e internazionale in

qualità di relatore su svariati temi di diritto amministrativo. L’attività di ricerca scientifica spazia da

tematiche di diritto amministrativo sostanziale, parte generale e speciale, a tematiche di diritto

amministrativo processuale e di diritto pubblico dell’economia. È attualmente componente dell’Unità

di ricerca con sede presso l’Università di Chieti-Pescara nell’ambito del Progetto vincitore del Bando

PRIN 2022 dal titolo “Artificial Administrative Intelligence for territorial equality. Operative

Research over the Public Interest and the Protection of Persons in the face of the evolutions of the

Digital Era”.

Ha svolto la professione di avvocato nel settore del diritto amministrativo e del diritto pubblico

dell’economia in Roma. È stato presidente e componente di collegi arbitrali. È attualmente iscritto

all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, elenco speciale dei professori universitari.