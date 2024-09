Camera dei deputati: Giunta Regolamento riunita stasera, approvate nuove modifiche al testo, in vigore da gennaio 2025. Si procede verso terza e ultima fase di riforma

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

Continuano i lavori per la riforma del regolamento della Camera. La giunta per il Regolamento si è riunita questa sera, presieduta dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana.

È proseguito l’esame degli emendamenti.

Nella seduta odierna sono state approvate le proposte emendative, dei relatori Igor Iezzi e Federico Fornaro, che avevano raccolto consenso unanime da parte di tutti i gruppi, relative in particolare alla razionalizzazione delle fasi e dei tempi dei procedimenti e all’ aggiornamenti del testo del Regolamento.

È stata votata all’ unanimità l’entrata in vigore delle nuove modifiche approvate dal primo gennaio 2025. Si conclude così la seconda fase del processo di modifica del Regolamento della Camera, che sarà sottoposta alla votazione dell’ Assemblea secondo le determinazioni della conferenza dei capigruppo. Seguirà l’apertura della terza fase di riforma, che riguarderà una più ampia riorganizzazione e razionalizzazione delle procedure in Commissione e in Aula.

Le modifiche approvate saranno pubblicate sul sito della Camera nel corso di questa settimana.