(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 PIANO MATTEI, DELMASTRO (FdI): BONELLI SEMPITERNO PROFETA DI SCIAGURE SMENTITE

Nei suoi deliri di onniscienza e con il tratto tipico della saccenza, Bonelli, sempiterno profeta di catastrofi smentite, denuncia un presunto neocolonialismo del piano Mattei.

Il piano Mattei è concordato paritariamente e pariteticamente con i governi africani che da tempo, viceversa, denunciano la struttura mentale neocoloniale di quegli occidentali, alla Bonelli, che sanno sempre e solo loro quale sia la via dello sviluppo africano.

Gli Africani non sono interdetti e vogliono decidere il loro sviluppo: non hanno bisogno di tutori, tantomeno in versione talebano ecologica.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale