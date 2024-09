CS 600 anni Convento di San Francesco

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Il Vangelo

e nient’altro

A ricordo dei 600 anni del Convento di San Francesco a Pordenone

Nell’ambito delle Celebrazioni per il Centenario Francescano 2023 – 2026

25 settembre

29 ottobre 2024

PORDENONE

Chiostro

ex Convento

San Francesco

Ingresso libero

sabato/domenica

ore 10.00/12.30

ore 15.00/19.30

Aperture infrasettimanali

su appuntamento

——————-Inaugurazione

mercoledì

25 settembre

ore 17.30

Invito

Promosso da

in collaborazione con

CENTENARIO

FRANCESCANO

con il sostegno di

Lunedì

7 ottobre

ore 17.30

Pordenone

ex Convento di

San Francesco

CONFERENZA

1424-2024. I seicento anni

del Convento di San Francesco

a Pordenone

in collaborazione con Assessorato alla Cultura

del Comune di Pordenone, nell’ambito delle celebrazioni

per l’VIII Centenario Francescano

—SALUTO

Alberto Parigi

Vicesindaco reggente

—INTERVENGONO

prof. padre Luciano Bertazzo

ordine dei frati minori

conventuali, Direttore del Centro

Studi Antoniani, docente emerito

di Storia della Chiesa alla Facoltà

Teologica del Triveneto, Padova

prof. Fabio Metz

già archivista di Curia

—COORDINA

padre Giorgio Laggioni

frate minore conventuale,

vicepostulatore della causa

di canonizzazione del Beato

Odorico da Pordenone