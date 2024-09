Cortina Mindfulness Weekend: meditazione e riflessioni all’ombra delle Dolomiti dal 27 settembre

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 TORNA LA MINDULNESS A CORTINA: TRE GIORNI DI RIFLESSIONI E MEDITAZIONI SULLE DOLOMITI

Esperti internazionali, approccio interdisciplinare, pratiche di gruppo e all’aria aperta per la terza edizione della manifestazione promossa dall’Associazione degli Albergatori di Cortina con il patrocinio del Comune, che si svolgerà tra il 27 e il 29 settembre 2024.

Tutto è pronto sulle Dolomiti per la terza edizione del progetto “Cortina Mindfulness”, in programma da venerdì 27 settembre a domenica 29 settembre a Cortina D’Ampezzo. L’evento, promosso dalla locale Associazione degli Albergatori con il patrocinio del Comune e Audi come main partner di località, prevede seminari e conferenze intervallati da intensi momenti di meditazione guidata, anche all’aria aperta, e spazi di condivisione di gruppo alla presenza di alcuni tra i massimi esperti internazionali della materia. Sullo sfondo, la cornice unica delle montagne patrimonio Unesco, e la possibilità di regalarsi un weekend di relax in quota approfondendo i fondamenti di una disciplina sempre più apprezzata anche nel nostro paese.

L’edizione 2024 sarà incentrata sull’universo delle inter-connessioni, in un viaggio di consapevolezza finalizzato a offrire spunti di riflessione volti a integrare in modo efficace la pratica della mindfulness nel quotidiano soffermandosi nello specifico sui suoi effetti positivi nella gestione sociale e personale della vita di tutti i giorni e/o in situazioni di forte stress emotivo. L’approccio sarà interdisciplinare e si propone di esplorare i punti di contatto con altre materie, tra cui biologia molecolare e oncologia, in un dialogo aperto, orientato al rispetto e alla collaborazione.

Tra gli interventi più attesi quello di Carlo Ventura, docente di Biologia molecolare all’Università di Bologna, coadiuvato da Daniele Gullà dell’Accademia Internazionale di Medicina Naturale, che cercherà di spiegare cosa succede alle nostre cellule quando attiviamo determinati processi mentali; Pioniere dell’introduzione della meditazione all’interno del servizio sanitario nazionale e forte della sua ventennale esperienza di applicazione della Mindfulness in ambito ospedaliero, il Dott. Gioacchino Pagliaro, già Direttore UOC di Psicologia Ospedaliera del Dipartimento Oncologico dell’AUSL di Bologna e oggi Direttore Scientifico di Attivismo Quantico Europeo affiliato al Center for Quantum Activism (USA), racconterà invece come la Mindfulness possa essere di supporto alla medicina tradizionale accompagnando i pazienti in un percorso che consenta loro di affrontare al meglio la malattia e il conseguente iter terapeutico. Infine Loris Bonamassa, esperto di Mindfulness, meditazione e yoga della risata, arricchirà il dibattito con nuove prospettive sul benessere olistico soffermandosi sulle pratiche di meditazione atte a garantire una migliore qualità del sonno.

Responsabile scientifico della manifestazione è Renato Mazzonetto, docente dei master in Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative dell’Università di Pisa e “Mindfulness-based Therapy (Is.I.Mind.) di Milano, cui si affiancheranno, tra gli altri, Anna Gallo, astrologa, ricercatrice e praticante buddhista, Luana Plessi, Direttrice U.P.I. Emilia Romagna, Leonardo Draghetti, Direttore dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, Pietro Carugo, funzionario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, Stefania Traini, Psicologa, psicoterapeuta, psicoterapeuta polivagale certificata e Istruttrice di Mindfulness, Marianne Gubri, direttrice dell’International Harp Therapy Program Italia e Francia, esperta di musicoterapia, SonoTerapia e arpa-terapia per il benessere armonico della persona, e Joey Weber, ricercatore presso l’Università di Bolton e autore del libro “Why Mindfulness is not enough”, (trad. italiana “Perché la Mindfulness non basta”, ed. Mediterranee).